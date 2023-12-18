В Чебоксарах из-за роста ОРВИ на удаленку перевели учеников одной из школ

Аналогичные меры приняты в 37 школах Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 18 декабря. /ТАСС/. Высокая заболеваемость ОРВИ стала причиной перевода на дистанционное обучение в Чувашии учащихся одной школы и 105 классов. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

"В настоящее время <…> одна школа в Чебоксарах переведена на дистанционный формат полностью и 105 классов в 37 школах Чувашской Республики", - отметили в ведомстве.

В управлении поясняют, что классы закрываются или переводятся на дистанционный формат приказом руководителя образовательного учреждения "в связи с отсутствием более 20% детей по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19, внебольничной пневмонией".

Временно исполняющий обязанности главы Чебоксар Денис Спирин по итогам планерки в мэрии написал в своем Telegram-канале, что число госпитализированных на прошлой неделе увеличилось вдвое. "Чаще всего инфекции затрагивают детей (80%). Управлению образования поручил обеспечить контроль состояния заболеваемости и по необходимости приостанавливать учебный процесс при угрозе массовой заболеваемости", - подчеркнул Спирин.