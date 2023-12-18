Медведев принял участие в акции "Елка желаний"

Председателю партии "Единая Россия" выпало исполнить желание 11-летнего Руслана из Норильска, который хочет попасть в Москву на Кремлевскую елку

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", вместе с ним открытки с новогодними желаниями детей сняли председатель высшего совета Борис Грызлов и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Видеозапись размещена в Telegram-канале "Единой России".

Медведеву выпало исполнить желание 11-летнего Руслана из Норильска, который хочет попасть в Москву на Кремлевскую елку. "Давайте поможем", - сказал председатель "Единой России". Ему также предстоит исполнить желание двенадцатилетней Марины из Запорожской области, мечтающей об акустической гитаре, и Никиты из ДНР, который хочет графический планшет.

Грызлов снял с елки желание пятилетнего Глеба из Москвы, который мечтает о телескопе. "Вот это, кстати, мечта классная", - заметил председатель высшего совета партии. Он также исполнит желание 10-летней Василины из республики Тыва, мечтающей о конструкторе, и четырнадцатилетнего Айкемира из Камчатского края, который мечтает о беспроводных наушниках.

Турчак исполнит желание 16-летнего Дмитрия из Запорожской области, мечтающего о велосипеде, и 15-летней Виктории из Херсонской области, которая хочет гитару, и 17-летнего Ярослава из Ивановской области, желающего получить в подарок туристическую палатку.

"Мечты должны сбываться", - подытожил Турчак.