Полиция КНР раскрыла за пять лет около полумиллиона экономических преступлений

Министерство общественной безопасности заявило, что за это время полиция арестовала более 5 тыс. лиц из более чем ста стран и регионов, включая 14 человек из "красного списка" Интерпола

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Китайская полиция раскрыла за период с 2018 года 467 тыс. дел об экономических преступлениях, и возместив более 280 млрд юаней (около $40 млрд) прямых экономических потерь. Об этом заявило Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР.

Министерство отмечает опережающий рост числа "технологичных" преступлений, например, связанных с использованием Интернета, поддельных банковских карт, а также заметную "интернационализацию" экономической преступности.

Так, по данным ведомства, за пять лет китайской полицией были арестованы более 5 тыс. лиц из более чем ста стран и регионов, подозреваемых в экономических преступлениях, в том числе 14 человек, внесенных в список наиболее разыскиваемых лиц (так называемый "красный список") Интерпола. Борется полиция и с попытками преступников с китайским гражданством действовать из-за рубежа, добиваясь их выдачи в Китай.

Традиционно много дел об изготовлении фальшивых денежных купюр, ценных бумаг, подложных счетов-фактур. Преступники занимаются также отмыванием денег, уходом от налогообложения.

В последнее десятилетие в Китае практически отказались от применения смертной казни за экономические преступления, за исключением особо крупных случаев.