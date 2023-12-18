Проект "Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус" стартует 20 декабря

Акция будет проходить по 20 февраля 2024 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сезонный гастрономический проект "Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус", в рамках которого посетители заведений некоторых общепитов смогут взять сеты из блюд по фиксированной цене, стартует в Московской области с 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Наш летний "Завтрак в Подмосковье" пользовался большой популярностью среди жителей и гостей Московской области, поэтому в преддверии Нового года и праздничных каникул мы совместно с рестораторами решили запустить зимний гастрономический проект. Уже сейчас участие принимают более 100 заведений общепита. Также к гастропроекту вскоре подключится сообщество фудтраков, которые будут находиться в местах традиционных зимних развлечений: в парках, рядом с горками и катками", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова.

В пресс-службе рассказали, что акция будет проходить с 20 декабря 2023 года по 20 февраля 2024 года. Выбрать место для завтрака, обеда или ужина со специально разработанным сет-меню по фиксированной цене можно с помощью интерактивной карты на портале о сфере сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что участников гастропроекта можно определить по специальной наклейке с QR-кодом на входной группе заведения.