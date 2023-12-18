В ГП считают нужным быстрее блокировать деструктивный контент в интернете

По словам начальника управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генпрокуратуры Ирины Ребриной, за последнее время в России значительно активизировалась эта работа

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Работа над блокировкой деструктивного контента, который распространяется в интернете, должна происходить быстрее. Об этом заявила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры РФ Ирина Ребрина.

Она отметила, что за последнее время в стране значительно активизировалась эта работа, и ежегодно сотнями тысяч блокируются ресурсы с деструктивным контентом. "Но, обращаясь к практике, мы видим, что блокировка зачастую происходит не так быстро, и за то время пока этот деструктивный контент в сети, его успевают изучить и воплотить в жизнь достаточно много людей. Поэтому здесь нам надо поработать над тем, чтобы эта блокировка проходила намного быстрее, для того, чтобы всю информацию не считывали дети", - сказала она, выступая в Госдуме на заседании межфракционной рабочей группы по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.