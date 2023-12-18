Пахмутову выписали из больницы

Как отметил директор Культурного фонда композитора Евгений Малышко, народная артистка СССР находится в бодром состоянии духа и полна творческих планов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Народная артистка СССР Александра Пахмутова в понедельник была выписана из больницы, сообщил ТАСС директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко, отметив, что композитор находится в бодром состоянии духа и полна творческих планов.

"Сегодня я забрал Александру Николаевну из больницы, ее выписали после простудного заболевания. Самочувствие композитора улучшилось. Сейчас Александра Николаевна находится дома в прекрасном настроении и бодром состоянии духа, полна творческих планов. Спасибо всем, кто беспокоился о здоровье Александры Николаевны", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Пахмутова госпитализирована с простудным заболеванием.