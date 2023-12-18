Путин видит потенциал у женщин в профессиях, в том числе считающихся "мужскими"

По словам президента, сейчас все грани стираются

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Девушки - это "огромный резерв России", у них есть большой потенциал в современных профессиях, в том числе считающихся "мужскими". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Участницы встречи Диана Синянская и Ксения Хренова рассказали президенту о своем желании работать в сфере информационной безопасности. Диана посетовала, что в Академии ФСБ России ведется набор девушек только на направление "иностранные языки", а на кафедру информационных технологий нет. "Молодец, русский надо учить. Пускай все русский учат, - пошутил Путин. - Но иностранные языки пригодятся".

Участница спросила Путина, возможно ли как-то изменить это. "Мы их поправим", - заверил президент. "Они должны понимать, что девушки - это такой огромный резерв России. Там, где они еще не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу. Я как бы в шутку [сказал], с иронией, но на самом деле оно так и есть, особенно это касается современных профессий, - указал он. - У нас до сих пор женщины работают, там, костыли забивают на железной дороге, а здесь интеллектуальная сфера, почему девушки не могут здесь учиться, получать образование и успешно работать. В летных училищах у нас девочки уже летают на боевых машинах. Министр [обороны РФ Сергей Шойгу] докладывал, что блестяще делают это, а казалось всегда, что это чисто мужская профессия. Сегодня все грани стираются".

Глава государства обратил внимание на то, что освоению такой профессии могут препятствовать связанные со здоровьем ограничения. "Это связано может быть и с семьей. Мужчина, связана работа с длительными командировками, уезжает на несколько недель, а детишки с кем остаются? Это важно, но все равно и в этой сфере все можно регулировать", - подчеркнул Путин.

По его словам, все проблемы, которые могут из-за подобных ограничений возникнуть, можно решить. "Если человека тянет к какому-то виду деятельности, мужчина это или женщина, ограничений быть не должно. Я полностью на вашей стороне. Если у вас и вашей подруги есть желание поступать в данном случае в Академию ФСБ, у вас большие связи", - убедил президент участниц.