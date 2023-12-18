Луганскому природному заповеднику придадут статус федерального значения

В его состав входят четыре кластера

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Луганскому природному заповеднику в Луганской Народной Республике (ЛНР) придадут статус федерального значения, сообщили в Минприроды России.

"Луганскому природному заповеднику в Луганской Народной Республике придадут статус федерального значения. Это позволит глубже исследовать природный комплекс, вести научные и хозяйственные работы по восстановлению растений и животного мира, типичных для этих территорий. Документы об этом размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Новости Минприроды РФ".

Общая площадь заповедника составляет 5 403,5 га , в его состав входят четыре кластера: "Станично-Луганский", "Стрельцовская степь", "Провальская степь" и "Трехизбенская степь", включающие в себя "разные варианты степи". Отмечается, что на территории каждого кластера насчитывается не меньше 38 видов млекопитающих, более 200 видов птиц, пресмыкающиеся, земноводные и рыбы, а также не меньше 500 видов растений. При этом часть животных и растений являются краснокнижными, в том числе занесенными в Красную книгу РФ. "Поэтому одна из задач кластера - разработка и внедрение мероприятий, которые позволят сохранить зональные степные экосистемы", - подчеркнули в Минприроды РФ.