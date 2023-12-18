Путин считает, что будущую профессию нужно выбирать на стыке разных дисциплин

По словам президента, занятия на стыке разных дисциплин "могут быть очень интересны, полезны, содержательны и востребованы"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посоветовал молодым людям выбирать профессию на стыке различных дисциплин, что будет востребовано и полезно.

На встрече главы государства с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству студент Альметьевского политехнического техникума Илья Замарацких рассказал Путину, что задумывался о поступлении в вуз по гуманитарной специальности - юриспруденция или филология, однако решил заняться программированием. "Юриспруденция, языки и программирование - это все можно связать вместе, это может быть интересным, значимым и важным сплавом знаний, потому что все достижения сегодня, да и в прошлом, просто на это меньше обращали внимания, достигаются на стыке различных дисциплин", - отметил президент.

На его взгляд, "это может быть очень интересно". "Не забывайте свою первоначальную мечту. Точно-точно я вам говорю", - напутствовал глава государства студента. Путин уточнил, что занятия на стыке разных дисциплин "могут быть очень интересны, полезны, содержательны и востребованы". "Юриспруденция - не самая плохая наука", - заметил с улыбкой Путин, заканчивавший юридический факультет Ленинградского госуниверситета.