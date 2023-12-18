Путин: Россия входит в пятерку стран в мире по числу играющих в видеоигры

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин видит большое будущее у отечественной игровой индустрии, так как многие россияне увлекаются видеоиграми, это прибыльный бизнес.

"Это игры, но это очень важная сфера деятельности сразу по нескольким составляющим", - заметил глава государства на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству. В первую очередь он обратил внимание на то, что видеоигры - "это интересно". "Во-вторых, этим увлекается примерно 60% граждан Российской Федерации свыше 18 или 16 лет - это много, и мы входим в пятерку стран по количеству играющих в мире", - констатировал Путин.

На его взгляд, видеоигры - "это очень прибыльный бизнес". "По предварительным оценкам, рынок игр в России оценивается где-то в 177 млрд рублей - есть чем заниматься [молодым специалистам]", - уверен президент.

Путин считает, что компьютерные игры, в которых страна и ее люди представляются в негативном свете, наносят огромный ущерб. Поэтому глава государства видит необходимость создавать отечественные игры с учетом российских традиций, что может "поддерживать фундамент стабильности".

"Есть очень важная составляющая - это контент игр. Ведь миллионы людей сидят в этих играх, и если они играют с таким контентом, где Россию или людей наших, народы России, нашу историю, традиции подают - это делается между прочим - в каком-то неблагообразном виде, это наносит колоссальный ущерб нашей стране", - сказал Путин.

По мнению президента, если российские специалисты сами будут разрабатывать "контент, в котором заложено уважение к истории, традициям, к бабушкам и дедушкам, к родителям, к стране", это создаст "огромный, мощный фундамент стабильности в державе". "Чрезвычайно важная вещь", - указал глава государства.

Россия входит в пятерку стран в мире по числу играющих в видеоигры, это важная сфера, заявил Путин.