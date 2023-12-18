"Россия" увеличит число рейсов между Петербургом и Мурманском в праздники

Общая частота полетов между двумя городами в декабре и январе составит более 100 парных рейсов в месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") в период новогодних и рождественских праздников с 24 декабря по 9 января поставит на линию два парных рейса в обе стороны между Санкт-Петербургом и Мурманском. Общая частота полетов между двумя городами в декабре и январе составит более 100 парных рейсов в месяц, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

"Россия" выполнит дополнительные рейсы Санкт-Петербург (Пулково) - Мурманск в предпраздничные дни и в период новогодних каникул. Таким образом, общая частота полетов в декабре и январе составит более 100 парных рейсов в месяц. Дополнительный SU/FV6339 вводится в периоды 24-25, 27-30 декабря и 5-8 января. <…> Дополнительный SU/FV6547 вводится в периоды 22-31 декабря и 1-9 января", - рассказали в пресс-службе.

По расписанию также продолжат летать еще три парных рейса, таким образом, в период праздников ежедневно авиакомпания будет выполнять по пять полетов в обе стороны между Мурманском и Санкт-Петербургом. В пресс-службе напомнили, что Мурманск широко востребован у петербуржцев, в праздничные дни самолеты отправляются с полной загрузкой.

Одним из наиболее популярных направлений в Мурманской области является горнолыжный курорт Хибины, расположенный на южном склоне крупнейшего на Кольском полуострове Хибинского горного массива. Сезон катания на местном горнолыжном курорте начинается в конце ноября и заканчивается в конце мая.