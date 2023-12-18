В Подмосковье рядом с будущей школой построят террасы и игровые площадки

Цветовые акценты покрытий детских площадок терракотовых и светло-серых оттенков повторят фасадные решения здания школы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Территорию вокруг будущей школы в Одинцовском городском округе в Подмосковье благоустроят с учетом специфики ландшафта, там появятся террасы и игровые площадки. Об этом сообщается на сайте Мособлархитектуры.

В ведомстве уточнили, что в Одинцовском городском округе, в селе Лайково планируется к реализации новое образовательное учреждение на 1,1 тыс. учащихся, архитектурный облик которого был одобрен Мособлархитектурой.

"Отличительная черта проекта - архитектурно-планировочная организация территории будущей школы, которая продиктована особенностями земельного участка, а именно наличием уклона и оврага. Специфика территории натолкнула авторов на мысль обыграть сложившийся рельеф и запроектировать террасы, создав комфортное функциональное зонирование. На каждом уровне террасы будут организованы детские игровые зоны с площадками <...> из натурального дерева, тихого отдыха и пеших прогулок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уличное спортивное ядро включает все необходимое для проведения учебно-тренировочных занятий на свежем воздухе: зоны воркаута, площадки для игр в баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон.

Роль "регуляторов" перепада высот выполнят дорожки с неровными изгибами, которые зрительно выровняют пространство и соединят все зоны между собой. Между поверхностями различных уровней предусмотрено устройство лестниц. Цветовые акценты покрытий детских площадок терракотовых и светло-серых оттенков повторяют фасадные решения здания школы в соответствии с единым дизайн-кодом проекта.

"На территории школы высадят деревья и кустарники, характерные для лесных массивов западной зоны Подмосковья, окружающих существующий земельный участок. Планируется декоративное озеленение, цветовая гамма которого будет меняться в зависимости от сезона. В детских игровых зонах организуют дополнительную живую изгородь", - добавляется в материале.