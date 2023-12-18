Путин рассказал, что в Кремле нет пожарной части

По словам российского лидера, в Кремле на дежурстве "есть только одна пожарная машина"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Кремле нет собственной пожарной части, однако он надежно защищен от возгораний.

"Я бы с удовольствием это сделал, но пожарной части в Кремле нет", - сказал президент, отвечая на просьбу второкусника Московского технического пожароспасательного колледжа Григория Хабалова, который попросился на стажировку в кремлевскую пожарную команду.

По словам российского лидера, в Кремле на дежурстве "есть только одна пожарная машина". "Правда, я не шучу. В Кремле есть только одна пожарная машина. Там с 1941-го по какой-то, 1955-й или 1956-й - 57-й годы в Кремле была пожарная часть своя. Это связано было с тем, что противник сбрасывал здесь "зажигалки" по всей Москве. Но потом она была ликвидирована", - рассказал президент.

Путин уточнил, что "пожарная часть в администрации президента есть". Он пообещал молодому человеку, что вопрос с его стажировкой будет решен. "У вас благородная сфера деятельности, благородная профессия - людей спасать. Что может быть благороднее?" - сказал глава государства, подчеркнув, что это очень ответственная работа, подчас сопряженная с немалым риском. "В данном случае нужно делать все, чтобы действовать грамотно, своевременно, минимизируя риски для себя и делая все, чтобы спасать других людей. Я знаю большое количество примеров проявления истинного героизма и самопожертвования со стороны спасателей, которые себя не жалеют, но других спасают. Это вообще в характере, в традиции всех народов России", - подытожил он.