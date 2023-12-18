Путин: дети и из богатых семей должны добиваться всего сами, "карабкаясь" по жизни

По словам президента, это необходимо, чтобы человек чем-то дорожил

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Люди вне зависимости от своего происхождения и благополучия семьи должны добиваться всего самостоятельно - так "карабкаться" необходимо, чтобы человек чем-то дорожил, считает президент РФ Владимир Путин. Глава государства на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональным компетенциям похвалил одного из участников - екатеринбуржца Сергея Харина, учившегося и одновременно подрабатывавшего курьером.

"Это всегда непросто - подрабатывать и учиться, делать эти шаги в профессии. Но это всегда создает серьезные конкурентные преимущества в будущем для человека - когда он: а) борется за свое будущее, б) может его оценить и, как производное, дорожит этим", - выразил уверенность Путин.

"Подавляющее большинство граждан [России] живут все-таки от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых - очень много. Они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, вот как называется. Создают им искусственные сложности. Это умные люди, конечно, делают. Почему? Потому что нужно, чтобы человек хоть сам карабкался куда-то. Если ему все с неба сыпется как манна небесная, он ничем не дорожит. Вот в чем беда", - пояснил президент.

Награждение наставников

Харин задал президенту вопрос, возможно ли в будущем награждение не только победителей конкурса, но и их наставников. "Люди, которые оказывают поддержку таким молодым людям как вы <...>, конечно, они заслуживают не только общественного признания, но и материальной поддержки, - согласился Путин. - Вы же вместе победили". "Чувствуется, что вы работает в паре, в контакте, у вас хорошо получается", - добавил президент.

Узнав, что финалист конкурса сам управляет локомотивами, Путин поинтересовался: "Не страшно?" "Совсем нет, не страшно. Только уверенность, только вперед", - ответил Харин.