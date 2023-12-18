В Ватикане допустили благословение пар, не состоящих в браке, в том числе однополых

Оно возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса, пояснили в дикастерии

ВАТИКАН, 18 декабря. /ТАСС/. Дикастерия (ведомство в Ватикане) по доктрине веры сообщила, что допустимо получение благословения для "пар, не состоящих в браке, однополых", но это не означает таинство брака.

Как уточняется в распространенном документе, "благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса". Таким образом, благословение разрешается "все литургического обряда".

Как поясняется, для составления документа привлекались эксперты по теологии, а также проводились консультации с Папой Римским Франциском, который подписал текст.

Ранее та же дикастерия разъяснила, что представители сексуальных меньшинств, как и любые верующие, смогут принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями на свадьбе в церкви. Крещение могут принимать и дети однополых пар, в том числе рожденные от суррогатных матерей.

Папа Римский Франциск неоднократно говорил, что "церковь, как и семья, должна быть открыта для всех". При этом ранее дикастерия поясняла, что церковь не может признавать однополые браки и заключать их, потому что догма определяет брачный союз только между мужчиной и женщиной и признание иного могло бы противоречить религиозным правилам.

Сам Франциск высказывался за формы гражданских союзов, в том числе однополых, но только со светской юридической точки зрения для гарантий гражданских прав. Тогда понтифик говорил, что подобные решения должны приниматься государствами.