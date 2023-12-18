Путин заявил о практике брони от призыва выпускников по спискам предприятий ОПК

По словам президента, призываемыми в армию являются 20% выпускников

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал о практике брони выпускников от призыва по спискам профессий для ОПК.

"Даже по этим 20%, [призываемым в армию], существуют определенные правила, которые заключаются в том, что министерство промышленности совместно с предприятиями ОПК составляют списки по определенным профессиям и специальностям, для которых делаются исключения при призыве на срочную военную службу", - сказал президент на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

"В принципе, такая практика имеет место быть. Ежегодно, может быть даже пару раз в году Министерство промышленности составляет списки в контакте с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Они ко мне обращались, сами директора предприятий, просили об организации такой практики. Она есть", - добавил президент, подчеркнув, что соответствующие решения приняты, хотя можно еще посмотреть, как это функционирует.