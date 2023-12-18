В Подмосковье закупили более 50 комплектов техоснастки для лесопожарных формирований

В частности, комплект включает в себя ручной пожарный ствол для подачи сплошной компактной струи к очагу возгорания и переходную головку для соединения пожарных рукавов между собой и подключения к мотопомпе

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 50 комплектов технологической оснастки закупили в Подмосковье для лесопожарных формирований перед сезоном в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

"На лесопожарных станциях Комитета лесного хозяйства идет подготовка к пожароопасному сезону 2024 года. В рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" для лесных пожарных осуществлена закупка 56 комплектов технологической оснастки", - приводятся в тексте слова заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.

Уточняется, что комплект включает в себя ручной пожарный ствол для подачи сплошной компактной струи к очагу возгорания, переходную головку для соединения пожарных рукавов между собой и подключения к мотопомпе, двухходовое разветвление для разделения жидкости и регулировки ее расхода в ходе тушения пожаров, "щетку-утюжок" для чистки пожарных рукавов от загрязнений, сумку для переноски рукавов в труднодоступные места, а также рукавной зажим, который позволяет ликвидировать течи из отверстий в напорных пожарных рукавах без прекращения подачи жидкости при пожаротушении.

"В этом году специализированную технику и оборудование для лесопожарных формирований Подмосковья закупили более, чем на 150 млн рублей. Основная часть была поставлена на лесопожарные станции до начала пожароопасного сезона и эффективно применялась при тушении лесных пожаров и выполнении мероприятий по противопожарному обустройству лесов в 2023 году", - добавил Мурашов.