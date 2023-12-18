Журнал назвал ошибкой появление депутата среди авторов статьи про "рептоидную цивилизацию"

Статью депутата Госдумы Игоря Ананских "Семья как нравственно-правовая ценность российского общества" журнал "Юридическая наука: история и современность" планирует опубликовать в следующем номере

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Редакция журнала "Юридическая наука: история и современность" исключила депутата Госдумы Игоря Ананских из числа авторов статьи "Российская семья как основа отечественной государственности", объяснив его попадание в список технической ошибкой. Соответствующий документ на имя парламентария есть в распоряжении ТАСС, редакционное письмо также опубликовано на сайте издания.

Статья "Российская семья как основа отечественной государственности" была опубликована в девятом номере журнала за 2023 год. Ее авторы выступают резко против добрачных связей и считают, что США и коллективный Запад "сформулировали политические цели убийства русских", а некие "тайные структуры" ведут борьбу за передачу власти "представителям рептоидной космической цивилизации". После того как публикация привлекла внимание СМИ, она исчезла из открытого доступа, но впоследствии вновь появилась на сайте журнала.

"Редакция журнала выражает глубокую озабоченность в связи с тем, что по техническим причинам в статье "Российская семья как основа отечественной государственности" <...> указана ошибочно среди авторов и ваша фамилия", - говорится в документе, направленном депутату.

Редакция журнала принесла парламентарию извинения и "приняла необходимые меры для устранения указанной ошибки". Номер журнала со статьей сейчас доступен на сайте, фамилия Ананских исключена из числа авторов. Сейчас в авторский коллектив входят директор ООО "Экспертный центр "Национальной безопасности" Николай Литвинов, главный научный сотрудник Юридического института в Санкт-Петербурге Михаил Сальников, атаман "Центрального казачьего войска" Иван Миронов и гендиректор клинического санатория имени Горького в Воронеже Илья Харин.

Отмечается, что статью депутата "Семья как нравственно-правовая ценность российского общества" журнал планирует опубликовать в следующем номере.