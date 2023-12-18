В Подмосковье задействовали более 16 тыс. рабочих в уборке последствий снегопада

Начиная с 15 декабря, в регионе выпало около 30% месячной нормы осадков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 16 тыс. человек и более 1,2 тыс. единиц коммунальной техники задействовали в Московской области в минувшие выходные для ликвидации последствий снегопада, который принес циклон "Ваня". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

"В эти выходные были брошены все усилия на борьбу со снежной стихией. В среднем на территориях работали более 16 тыс. специалистов и свыше 1,2 тыс. единиц техники. Самое главное было обеспечить безопасное передвижение, поэтому, в первую очередь, "снежные препятствия" убирали с проходов в подъезды, тротуаров вдоль домов, пешеходных дорожек, основных проездов и подъездов к контейнерным площадкам. В воскресенье сотрудники приступили к тотальной зачистке, однако работы продолжаются и сегодня. Действуем согласно схеме - очистить в день необходимо около 20% пространств", - привели в сообщении слова руководителя Главного управления содержания территорий в ранге министра Светланы Аиповой.

В пресс-службе добавили, что прошедшей ночью коммунальщики начали вывозить снежные массы с территорий. Весь процесс координируется инспекторами на местах: учитывают выход специалистов и техники, отслеживают выполнение работ по адресам. Там, где уборка затягивается, принимаются дополнительные меры. Также с учетом перехода температуры из минуса в плюс в ближайшие дни, особое внимание будет уделено противогололедной обработке покрытий.

В ведомстве добавили, что, начиная с пятницы, в Подмосковье выпало около 30% месячной нормы осадков.