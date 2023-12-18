Путин в шутку призвал не превращать "ржавые ведра" в машины

По словам президента, их нужно только "красиво красить"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Ржавые ведра" не нужно превращать в автомобили, в шутку заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на реплику финалиста конкурса "Профессионалы". Сергей Парусимов из ЯНАО похвастался, что настолько хорошо занимается покраской машин, что способен привести любой автомобиль в идеальное состояние.

"Ржавое ведро не надо превращать в машину. Его можно красиво покрасить, но в машину не надо превращать", - парировал Путин.

В ответ на просьбу Парусимова покрасить какой-нибудь из автомобилей президентского кортежа Путин уточнил: "В какой цвет?" А затем добавил: "Давайте мы так договоримся: это же не мое личное имущество, а государственное, поэтому надо подойти к этому ответственно".

Позднее президент пообещал вернуться к вопросу, как привлечь молодого мастера "к серьезной работе". "Подумаем - и чего-нибудь вам предложу", - заключил Путин.