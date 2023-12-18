Путин: важно уметь доносить до людей свои мысли, а не кричать так, "чтобы стекла дрожали"

Так называемый командный голос и даже переход на крик уместны в боевых условиях, а не в спокойных, отметил президент РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Коммуникация строится на умении доносить до собеседника свои мысли, но для этого вовсе не обязательно кричать так, "чтобы стекла дрожали", считает президент РФ Владимир Путин.

Одна из участниц встречи главы государства с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства пожаловалась, что никак не может овладеть командным голосом. Выслушав ее, президент сказал: "Командный голос - это не децибелы такого уровня, чтобы стекла дрожали".

Он отметил, что зачастую под командным голосом понимают громкую и четкую речь. "Но откуда он взялся - командный голос?" - предложил поразмышлять президент. По его словам, такая манера речи уместна "где-то на море, в боевых условиях, [где] самолеты летают, [потому что там] надо, чтобы командиры слышали, чтобы команда прошла ясно, четко, однозначно, чтобы было понимание того, чего от тебя хотят и чтобы подразделение действовало слаженно". "Иначе могут наступать какие-то неблагоприятные события", - пояснил Путин. "Но цель-то [коммуникации] в чем? Чтобы дошло до вашего партнера то, что вы хотите сказать", - указал он.

"В каких-то условиях это надо громко [делать], можно и на крик перейти - главное, чтобы тебя услышали. А если условия нормальные, чего кричать-то? Цель-то не в том, чтобы громко [кричать], а в том, чтобы дошло до того, с кем вы коммуницируете", - еще раз повторил глава государства.

По его словам, кричать и "зажигать" можно на митинге, однако в других ситуациях делать этого не следует. "Необязательно так зажигать, как на митинге принято. На митинге надо, наверное, зажигать. Но если не на митинге, так чего кричать-то?" - поинтересовался Путин.

Он подчеркнул, что важнее всего уметь доносить до окружающих людей свои мысли. "Вот этого точно надо добиваться, потому что, если что-то там промямлить, а человек вас не понимает, то тогда будет сложно с вами коммуницировать и работать в команде. А это очень важно", - подытожил президент.