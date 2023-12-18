Путин, говоря о контроле за качеством стройки, упомянул кодекс Хаммурапи

Президент признал, что сам далек от архитектурной деятельности, но считает главным в строительстве соответствие нормативным требованиям и требованиям безопасности

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, говоря о важности качественного строительства, упомянул законы вавилонского царя Хаммурапи.

Во время встречи с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства, участница из колледжа архитектуры и градостроительства спросила мнение президента о практике выполнения заказов от предприятий студентами колледжей. Президент признал, что сам далек от архитектурной деятельности, но считает главным в строительстве соответствие нормативным требованиям и требованиям безопасности.

"В Древнем мире, по-моему, это в соответствии с кодексом Хаммурапи, было такое правило: если инженер, архитектор или строитель построил дом, а дом рухнул, и кто-то из членов семьи погиб, то смерти придавали члена семьи строителя", - привел он в пример строгость законов Древнего Вавилона.

Говоря о важности качественного строительства, он обратил внимание на то, что это очень серьезная работа. "С одной стороны, - это красота, которая создается на века, это искусство, но с другой стороны, - это очень важная сфера деятельности, ответственность колоссальная, огромная", - пояснил он.

Вернувшись к теме работы студентов на предприятия от колледжей, глава государства отметил: "С соблюдением всех требований сегодняшнего дня, безусловно, нужно переходить к практике". Путин пообещал участнице, что посоветуется с компаниями и для нее организуют такую стажировку.