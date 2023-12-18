В Подмосковье с начала года оснастили пешеходными кнопками свыше 180 светофоров

Также в регионе продолжается регулярный мониторинг перекрестков, где были внесены изменения в режим работы светофорных объектов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 180 светофоров оснастили пешеходными кнопками с начала 2023 года в Московской области, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С начала года более 180 светофоров оснастили пешеходными кнопками, а на более 130 светофорах появились право и левоповоротные секции. Также продолжается регулярный мониторинг перекрестков, где были внесены изменения в режим работы светофорных объектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что за прошедшую неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области перенастроили и модернизировали 14 светофорных объектов. Работы проводились в рамках оптимизации движения и ликвидации пробок в восьми округах: Серпухове, Люберцах, Мытищах, Балашихе, Луховицах, Истре, Красногорске, Наро-Фоминском.

В частности, в Серпухове скорректировали режимы работы светофоров на трех перекрестках: увеличили время проезда с ул. Коншиных на ул. Оборонную, разделили потоки и дали свободный поворот с проезда Мишина на ул. Советскую, а также добавили утренний и вечерний режимы работы в связи с увеличением проезда по Кременковскому шоссе на пересечении с Оболенским шоссе в г. Протвино. Кроме того, в Мытищах в связи с демонтажом поворотных стрелок на пересечении ул. Мира и Новомытищинского проспекта скорректировали режимы работы на двух пересечениях ул. Мира с улицами Летной и Матросова.