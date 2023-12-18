Путин постарается побывать на празднике "Алые паруса" в Петербурге

Президент считает этот праздник шикарным и не имеющим аналогов в мире

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что постарается побывать в Санкт-Петербурге на празднике выпускников школ "Алые паруса", который считает шикарным и не имеющим аналогов в мире.

На встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству студент Красноярского политехнического техникума Никита Симонов пригласил главу государства на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербург. "Я обязательно воспользуюсь вашим приглашением, но только надо будет заранее мне в график вставить, но я постараюсь - скажу аккуратно - это сделать", - ответил Путин, поблагодарив студента за приглашение.

По мнению президента, праздник представляет собой "выдающееся зрелище, очень красивое". "Сама эта традиция, праздник "Алые паруса", зародилась в городе Ленинграде до того, как он был переименовал, вернее, до того, как ему было возвращено историческое имя - Санкт-Петербург. В Питере зародился, по-моему, в 60-е годы, потом был возрожден банком "Россия" и администрацией города", - напомнил глава государства. По его оценке, "праздник шикарный, замечательный, много раз завоевывал призы лучшего массового мероприятия Европы". "Думаю, что и в мире такого нет", - считает Путин.

Президент также пообещал обсудить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым возможность ежегодно приглашать победителей чемпионата на праздник выпускников "Алые паруса". "Попрошу Александра Дмитриевича, чтобы он превратил это в традицию, там свыше миллиона людей на набережных [собирается]", - сказал глава государства, пояснив, что увеличение количества участников не создаст сложностей. "Город легко справится с такой задачей", - уверен президент. Таким образом он отреагировал на вопрос студентки из Брянска Софии Евстратовой о том, станет ли доброй традицией приглашение победителей чемпионата на "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Первые сценарии праздника разрабатывались при участии главного режиссера Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова. "Алые паруса" проводились до 1979 года, а затем после длительного перерыва эта традиция была возрождена в 2005 году. Сейчас праздник проводится в формате яркого шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом.