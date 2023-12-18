Новгородский благотворительный марафон посвятили поддержке семей участников СВО

Сбор средств будет проводиться посредством их перечисления на специальный расчетный счет фонда, открытый в "Сбере"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Благотворительный марафон "Рождественский подарок" начался в Новгородской области в 32-й раз. В этот раз помощь и поддержку жители области могут оказать семьям участников специальной военной операции, семьям погибших бойцов и самим героям, получившим тяжелые ранения, сообщил во время открытия марафона в актовом зале регионального отделения фонда "Защитники Отечества" и центра "Возвращение" губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"В прошлом году мы проводили марафон после мобилизации. Был собран беспрецедентный объем средств - 135,6 млн рублей. Большая часть их была направлена на нужды наших бойцов. Сейчас у нас появились новгородцы, которые получили тяжелые ранения на СВО. Они проходят длительное лечение и реабилитацию. Им самим и их семьям необходима дополнительная помощь, которая "не вмещается" в рамки законодательства. Новгородский Центр "Возвращение" стал первым центром в стране, который в сентябре посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он высоко оценил организацию работы. И наша задача - соответствовать этой оценке. Самое пристальное внимание должно уделяться семьям погибших бойцов. Их вопросы необходимо решать в приоритетном порядке", - сказал Никитин.

Как рассказал председатель правления Фонда "Сохрани жизнь" Александр Рыбка, сбор средств будет проводиться посредством их перечисления на специальный расчетный счет фонда, открытый в "Сбере". Он будет указан на сайте фонда сохранижизнь-53.рф. Также на информационных листовках и баннерах о марафоне будет размещен QR-код для осуществления взноса.

"Ни одна жизненная ситуация участников СВО и членов их семей не остается без внимания. Тем не менее, есть семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые нуждаются в ремонте жилья: крыш, печей, электропроводки, проведении инженерных сетей, чистке колодцев и решении других вопросов. Особенно это актуально для семей, проживающих в частных домах на сельских территориях", - сообщила министр труда и соцзащиты населения региона Светлана Семенова.

В рамках марафона 28 декабря для детей погибших участников СВО будет организовано путешествие из Новгорода в Москву для участия в Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Новгородским региональным отделением партии "Единая Россия" будет реализован благотворительный проект "Семья Героя". В его рамках 20 участниц - мамы, жены, сестры мобилизованных бойцов, расскажут историю своей семьи, связанную с участием их мужчин в специальной военной операции, примут участие вместе со своими детьми в фотосессии. Открытие фотовыставки состоится на территории Новгородского кремля. Жители и гости Великого Новгорода смогут познакомиться на ней с историями семей мобилизованных бойцов. Участницам проекта будут вручены холсты с их фотографиями. В этом году все дети из семей участников специальной военной операции, семей с низкими доходами, с детьми-инвалидами, из приемных семей получат сладкие новогодние подарки.

Во время зимних каникул будет организован отдых 330 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из семей участников СВО. Они отправятся в районные оздоровительные лагеря Новгородского и Крестецкого районов: "Волынь", "Гверстянец" и санаторий "Тесово-2". В новогодние каникулы дети героев смогут бесплатно посетить региональные культурные и спортивные мероприятия, музеи, выставки и концерты.

О марафоне

Благотворительный марафон "Рождественский подарок" проводится в Новгородской области с 2011 года Фондом социальной поддержки населения Новгородской области "Сохрани жизнь" при поддержке правительства Новгородской области, администраций городского округа и муниципальных районов.