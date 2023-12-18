Львова-Белова вместе с волонтерами дала старт акции "Десант Дедов Морозов"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка рассказала, что для ребят провели интерактивную программу и вручили подарки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили пациентов московской больницы имени З. А. Башляевой в рамках акции "Десант Дедов Морозов". Об этом детский омбудсмен рассказала в своем Telegram-канале.

"Сегодня дали старт ежегодной всероссийской акции "Десант Дедов Морозов". Вместе с волонтерами-спасателями заглянули в окна московской больницы им. З. А. Башляевой и поздравили юных пациентов с наступающим Новым годом и Рождеством. Как отметил главный врач больницы Исмаил Османов, для ребят это настоящий праздник. Светлые эмоции и радость, которые испытывают дети, когда им из-за окна машут Деды Морозы и Снегурочки, способствуют их выздоровлению", - написала она.

Львова-Белова рассказала, что для ребят провели интерактивную программу и вручили подарки.

"Сегодня охватили около 850 пациентов при поддержке правительства Москвы и ресурсного центра "Мосволонтер". Пройдут такие акции для пациентов в более чем 50 регионах страны", - отметила она.