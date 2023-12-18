Путин рассказал, что родители хотели отдать его на занятия музыкой, но он выбрал борьбу

По словам президента, убедить родителей помог его тренер

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями чемпионата "Профессионалы" рассказал о том, что в детстве он увлекался борьбой, а родители хотели, чтобы он больше внимания уделял музыке, однако его тренер смог их переубедить.

"Я помню, когда я еще был еще совсем молодым человеком, занимался спортом, борьбой, но родители решили в какой-то момент, что я должен больше внимания уделить музыке. Им очень хотелось, чтобы я играл на баяне, это интересно все, важно, но у меня там не очень получалось, а в борьбе складывалось. Тренер пришел домой и говорил с моими родителями, убедил их в том, чтобы они отпустили меня, дали мне дальше заниматься спортом. Честно говоря, я даже от него не ожидал, проявил такое внимание, любовь даже, к своему ученику", - сказал он.

Путин отметил, что быть наставником, воспитателем, врачом или деятелем искусства - это "все в сердце, в душе у человека, склонность работать и помогать людям, думать и подходить неформально".

"Исходило все из того, что он [тренер] видел, что у меня может что-то получиться, пришел, убеждал, поговорил и убедил. Это очень важно - неформальное отношение к людям. Это характерно для очень многих наших наставников и воспитателей. Я хочу всех воспитателей и наставников поблагодарить за их подвижнический труд", - подытожил президент РФ.