Путин назвал благородной и уникальной профессию акушера

Президент отметил, что представители этой профессии "находятся ближе к Богу", помогая людям появляться на свет

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями чемпионата "Профессионалы" назвал благородной и уникальной профессию акушера, отметив, что представители этой профессии "находятся ближе к Богу", помогая людям появляться на свет.

"Вы выбрали такую благородную профессию - медицину, акушерство. То есть вы помогаете, будете помогать маленькому человечку появляться на свет Божий. Значит, вы принимаете в этом божественном событии прямое участие, вы ближе к Господу находитесь и помогаете людям", - сказал он, обращаясь к студентке из Брянска Софии Евстратовой.

Путин также назвал акушерство уникальной сферой деятельности.