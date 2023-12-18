МЧС назвало регионы с наибольшим числом пожаров, возникших из-за употребления алкоголя

Список возглавили Чукотка, Коми, Удмуртия и Татарстан

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Чукотский автономный округ, Республика Коми, Удмуртская Республика и Татарстан возглавили список регионов с наибольшим числом пожаров, произошедших по вине употребляющих алкоголь граждан. Такие данные МЧС России привело в Госдуме на итоговом расширенном заседании межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз на тему "Антиалкогольная политика России - 2023. О ситуации в регионах и актуальных мерах защиты здоровья граждан".

"Наихудшая обстановка с количеством пожаров, произошедших по вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в Чукотском автономном округе, Республике Коми, Удмуртской Республике, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Кировской области, Республике Алтай, Архангельской области. Наихудшая обстановка с количеством погибших по вине указанных лиц складывается в Орловской области, Республике Татарстан и Республике Алтай, Чукотской АО, Брянской области, Республике Бурятия и Республике Тува, Архангельской области", - сказал замглавы МЧС РФ - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

По его словам, в некоторых регионах число погибших в огне из-за употребляющих алкоголь составляет треть от общего числа жертв пожаров. В целом по стране число возгораний по вине пьяных и находящихся под воздействием наркотиков граждан снижается год от года. В нынешнем году тенденция сохраняется, но динамика пока незначительная.

В новогодние праздники МЧС фиксирует рост в 2,5 раза числа возгораний, возникших в связи с употреблением алкоголя. При этом увеличивается и число погибших, включая детей. "Одновременно курение и потребление алкогольных напитков увеличивает вероятность возникновения пожара и наступления тяжких последствий", - добавил Супруновский.

Всего с начала 2023 года в России произошло 339 тыс. пожаров, которые унесли жизни 6 668 человек, еще 7 512 человек получили травмы. Самыми распространенными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации элекетрооборудования, печей и поджоги.