Орбан пошутил, что заключил с Эрдоганом хорошую сделку, получив 435 лошадиных сил за 1

Премьер-министр Венгрии ранее подарил президенту Турции коня, а в ответ получил новейший турецкий электромобиль Togg

БУДАПЕШТ, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил по поводу подарков, которыми он обменялся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда тот прибыл с однодневным визитом в Будапешт.

Глава венгерского правительства презентовал своему гостю вороного коня по кличке Аристократ и получил в ответ новейший турецкий электромобиль Togg. "Это была хорошая сделка. 435 лошадиных сил за 1. Добро пожаловать в Венгрию, президент Эрдоган", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На одной из фотографий, опубликованных на правительственном сайте, видно, что премьер-министр сел за руль подаренного ему автомобиля, чтобы покатать своего гостя по территории Будайской крепости. Машина снабжена номером HUTR-100 в честь 100-летия установления дипломатических отношений между Венгрией и Турцией.

К этой дате было приурочено и состоявшееся в Будапеште заседание двустороннего Совета стратегического сотрудничества с участием Орбана и Эрдогана. Достигнута договоренность о повышении уровня такого сотрудничества до приоритетного. Кроме того, были подписаны еще полтора десятка соглашений в таких областях, как энергетика, транспорт, образование.

Вечером в столичном Дворце искусств состоится торжественное открытие перекрестного года культуры Венгрии и Турции. Вместе с Орбаном и Эрдоганом на нем будет присутствовать президент Венгрии Каталин Новак, с которой турецкий лидер также провел встречу.