В Софии завершают работы по демонтажу памятника Советской армии

По словам премьер-министра Болгарии Николая Денкова, этот памятник не имеет культурной ценности

СОФИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Болгарии завершают разрушение памятника Советской армии в Софии, бронзовые фигуры, разрезанные на части, фактически сброшены с пьедестала в центре города. Протесты политиков, общественных организаций и даже официальное требование министерства культуры о прекращении демонтажа памятника эффекта не дали.

"Место памятника Советской армии - в музее социалистического искусства, ему нет места в центре Софии. Это памятник, построенный для пропаганды, он не имеет культурной ценности. Это не военный памятник. Он является свидетельством захвата болгарской державы и разрушения демократии соответствующими оккупационными советскими войсками, а после этого [символом] тоталитарного государства. Пришло время с ним расстаться. Он должен отправиться в музей и изучаться как часть нашей истории", - заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков на брифинге.

Война с прошлым

Посол России Элеонора Митрофанова, отвечая на вопросы агентства "ПИК", отметила, что памятник Советской армии был посвящен мужественным болгарам, боровшимся с фашизмом, и был построен на народные деньги. "Сейчас мы наблюдаем, как варварски автогеном режут на куски это замечательное произведение искусства, а ведь монтировали его не по кускам, а целиком. Причем, когда говорят, что у фигур на памятнике серьезные дефекты, это заведомая ложь, поскольку фигуры были сделаны лучшими болгарскими скульпторами и архитекторами из бронзы с великолепной патиной, там никаких серьезных трещин просто по определению быть не может. Это не демонтаж памятника, а его уничтожение", - заявила дипломат.

Митрофанова обратила внимание и на юридическую часть вопроса, напомнив, что между Болгарией и Россией существует соглашение о сохранение памятников взаимной истории, а их судьба должна решаться на основании консультаций заинтересованных сторон. "Посольство соответствующую ноту отправляло в МИД Болгарии, но ответа мы не получили", - сказала она.

"Ведется война с прошлым. Варварское уничтожение памятника - это попытка переписать историю. Это разрушительный процесс, который приведет к еще большему разделению и нетерпимости в обществе. По существу, вандализм, которому мы стали свидетелями сегодня с расчленением памятника, - это пик духовной деградации и интеллектуального падения. История - это то, что невозможно изменить, с этим нужно научиться жить", - подчеркнула посол России.

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник многократно становился мишенью для вандалов. Софийские депутаты в марте снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. Сейчас власти объясняют разрушение монумента "действиями по техническому демонтажу, необходимыми для реставрации памятника".