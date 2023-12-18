ПСБ и Фонд "Защитники Отечества" выдали ветеранам СВО первые совместные карты

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ведомство стало площадкой для обсуждения деталей и отработки этого проекта

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и Фонд "Защитники Отечества" выдали ветеранам специальной военной операции первые 32 совместные платежные карты. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"В торжественной церемонии вручения банковских карт "Защитники Отечества" приняли участие старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, председатель Фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, а также статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, банковская карта обеспечивает пользователям доступ к широкому спектру услуг и различных опций. В частности, начисление пенсий и социальных пособий для участников и ветеранов СВО.

"Поддержка участников, ветеранов СВО и их семей является приоритетной задачей для всего российского общества, для каждого из нас. ПСБ совместно с Фондом стремится сделать больше для финансового благополучия наших бойцов. Одной из важных мер такой финансовой поддержки стала карта "Защитники Отечества", которая является удобным платежным инструментом с множеством привилегий от банка и партнерских программ", - пояснила Подгузова, ее слова приводятся в сообщении.

На данный момент партнерами программ лояльности выступают более 10 организаций, отметили в сообщении. В свою очередь Евтухов добавил, что Минпромторг России стал площадкой для обсуждения деталей и отработки этого проекта.

"Карта "Защитники Отечества" не просто удобный банковский инструмент. В совместном проекте есть еще целый ряд льгот и предложений от отрасли российской торговли, от многих представителей нашего отечественного бизнеса, в том числе, от ведущих федеральных брендов продуктового ритейла, магазинов одежды и обуви, медицинских клиник, сервисов для путешествий, перевозчиков и многих других. Количество его участников постоянно увеличивается", - добавил Евтухов, его цитирует пресс-служба.