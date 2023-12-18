Студенты ТМУ помогут реализовать 18 проектов для российской медицины

В их числе создание линейки премиксов для персонифицированной коррекции микронутриентной недостаточности, характерной для жителей региона

ТЮМЕНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) реализуют 18 инновационных проектов для отечественной медицины, к исследованиям научных работников вуза присоединятся 56 старшекурсников ТМУ, которые обучаются по дополнительной образовательной программе "HPSM - Будущее сейчас". Об этом сообщила пресс-служба института.

"В ТМУ разрабатывают 18 инновационных проектов для активного долголетия и корректировки возрастнозависимых заболеваний, профилактики здоровья детей раннего возраста и подготовки медицинских кадров. Сейчас в институте проходит проектная сессия, в процессе которой 56 студентов вуза обсудят с учеными ряд вопросов и выберут интересующие проекты, после чего приступят к их реализации", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, объединившись в проектные команды, научные руководители и студенты помогут в создании устройства для дозированного введения вакцины, которое повысит эффективность внутрипузырной БЦЖ-терапии при поверхностном рецидивирующем раке мочевого пузыря, что позволит решить проблему местных и системных осложнений у пациента.

Кроме того, учащиеся намерены принять участие в создании линейки премиксов для персонифицированной коррекции микронутриентной недостаточности, характерной для жителей Тюменской области, и разработке инициатив в области реабилитации пациентов после инсульта, а также в изучении когнитивного здоровья пациентов и фундаментальной наукой.

Отмечается, что освоение дополнительных знаний и работа над проектами будет проходить параллельно с учебой. При этом все факультативные дисциплины приближены к деятельности учащихся и пригодятся им в будущем. По итогам работы студенты опубликуют статьи в научных журналах, подготовят заявки на участие в грантовых конкурсах и на практике используют знания, полученные во время обучения по программе "HPSM - Будущее сейчас".

"Окончив программу, студенты будут обладать повышенным уровнем профессиональных медицинских и исследовательских компетенций. Умение создавать инновации и коммерциализировать результат интеллектуальной работы необходимы современному специалисту. Такие компетенции все больше будут востребованы и в ТМУ. После окончания обучения выпускников будут ждать в нашем вузе для продолжения начатой ими научной работы", - пояснил ректор ТМУ Иван Петров, чьи слова приводит пресс-служба.