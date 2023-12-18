Первый канал в новогоднюю ночь покажет шоу с хитами 2010-2020 годов

В частности, прозвучат песни Димы Билана, Елки, Клавы Коки, Люси Чеботиной и Мари Краймбрери

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первый канал покажет шоу, в котором прозвучат более 70 хитов 2010-2020 годов, в новогоднюю ночь. Будут песни Shaman, Димы Билана, Елки, Клавы Коки, Люси Чеботиной, Мари Краймбрери, Григория Лепса, Ларисы Долиной, Пелагеи, Юрия Антонова и других, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Новогодняя ночь на Первом - "10 лет спустя". 31 декабря до и после боя курантов, начало в 23:00", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, шоу "10 лет спустя" - это хит-парад песен 10-х и начала 20-х годов. Для его телевизионной версии было отобрано более 70 хитов, для каждого из которых снимался отдельный номер-шоу и делался детальный постпродакшн с 3D-графикой.

Например, для номера певицы Бьянки с песней "Я не отступлю" был выстроен зеркальный лабиринт, для хита Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" сделали декорированный синий стол, Елена Ваенга сыграла на белоснежном рояле, Сергей Шнуров спел свой "Экспонат" на новый лад, а Юлия Пересильд, Клим Шипенко, Олег Новицкий и Антон Шкаплеров исполнили песню "Покроется небо".

"Съемки идут полным ходом и продолжатся до самого праздника", - добавили в пресс-службе.