Телеканал "Пятница!" выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Красилова

Он отметил харизму и позитивное влияние актера на тех, с кем тот работал

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Телеканал "Пятница!" выразил соболезнования родным и близким танцора, шоумена и актера Дмитрия Красилова, отметив его харизму и позитивное влияние на тех, с кем он работал.

"Сегодня не стало актера и телеведущего Дмитрия Красилова. Он был постоянным соведущим "Битвы шефов" (кулинарное телешоу на канале "Пятница!" - прим. ТАСС). Заряжал нас позитивом и своей харизмой. Выражаем соболезнования всем родным и близким Дмитрия", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятницы!".

18 декабря Красилова нашли мертвым в квартире в Москве. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предварительно, смерть наступила в результате сердечной недостаточности, а накануне танцор жаловался на плохое самочувствие.

Красилов родился в 1994 году в Заринске Алтайского края. Известность получил после съемок в различных комедийных YouTube-шоу и в клипе Little Big на песню Uno, с которой группа должна была отправиться на "Евровидение" в 2020 году.