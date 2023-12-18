В Ростовской области завершили работы по восстановлению энергоснабжения

Без электричества остаются 124 тыс. человек в ДНР и 102 тыс. человек в ЛНР

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Энергетики завершили первоочередные работы по восстановлению энергоснабжения в Ростовской области, нарушенного из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго России.

"Энергетики завершили первоочередные восстановительные работы по массовым отключениям в Ростовской области. По данным на 22:00 мск, обесточенными остаются потребители: ДНР - 123,9 тыс. человек, ЛНР - 102,3 тыс. человек. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Ухудшение погоды в некоторых регионах России с 15 декабря привело к отключениям потребителей от электроснабжения - их количество достигало 679 тыс. человек.