Посол РФ заявил, что Россия и Венесуэла расширяют сотрудничество в здравоохранении

Сергей Мелик-Багдасаров напомнил, что в минувшем году было подписано соглашение о создании Российско-венесуэльского научно-исследовательского центра по изучению и профилактике инфекционных болезней

КАРАКАС, 18 декабря. /ТАСС/. Россия и Венесуэла расширяют сотрудничество в сферах здравоохранения, профилактики инфекционных заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Сегодня по запросу Министерства науки и технологий Венесуэлы мы открываем трехдневные курсы повышения квалификации по вопросам эпидемиологического надзора для сотрудников Венесуэльского института научных исследований, Национального института гигиены и других научных центров", - сказал он.

Дипломат напомнил, что в минувшем году было подписано соглашение о создании Российско-венесуэльского научно-исследовательского центра по изучению и профилактике инфекционных болезней, положившее начало реализации важного социально значимого двустороннего проекта, цель которого - гарантировать санитарно-эпидемиологическое благополучие для народов двух государств. "Совместная работа позволит совершенствовать системы здравоохранения и эпидемиологического надзора наших стран, что будет способствовать повышению качества жизни граждан России и Венесуэлы", - подчеркнул он.