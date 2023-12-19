Депутат Рады провела среди украинцев опрос о мобилизации

Как следует из его результатов, 75% мужчин и 64% женщин на Украине готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать попадания в зону боевых действий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Большинство мужчин и женщин на Украине готовы отказаться от гражданства, если это позволит им избежать мобилизации. Так ответили украинцы на вопросы, размещенные в социальных сетях депутата пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой.

На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Безуглая разместила несколько опросов. Она спросила мужчин, готовы ли они отказаться от украинского гражданства, чтобы их не мобилизовали. 75% ее аудитории ответили, что готовы.

Также депутат создала отдельный опрос для женщин и поинтересовалась, готовы ли они отказаться от гражданства, чтобы их не мобилизовали на должности в тылу и на оборонных предприятиях. Среди принявших участие в опросе 64% ответили положительно.

В этих опросах мог принять участие любой, кто зайдет на страницу депутата, соответственно, опрос не строится на репрезентативной выборке, которая является условием для проведения социологического исследования, отражающего общественное мнение. Кроме того, в опросах для мужчин приняли участие пользователи с женскими именами, а в опросах для женщин - с мужскими. Тем не менее, результаты быстро распространились по украинским Telegram-каналам.

13 декабря Безуглая заявила о разработке законопроекта для уравнивания мужчин и женщин в вопросах военного учета и службы, который позволит мобилизовать женщин на должности в тылу. С тех пор она пишет о разных положениях законопроекта, который пока не внесен в парламент. Депутат также интересовалась у подписчиков, как они относятся к тому, чтобы лишать гражданства призывников, покинувших Украину. Под ее публикациями пользователи оставляют много негативных комментариев. Многие однопартийцы Безуглой осуждают ее за публикации. Однако, как отметило издание "Страна", начало обсуждения в стране вопроса о мобилизации женщин демонстрирует степень критичности ситуации с личным составом в рядах Вооруженных сил Украины.