В Петропавловске-Камчатском капитально отремонтировали объекты в девяти школах и детсадах

В частности, в нормативное состояние привели спортивные залы и медицинские кабинеты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Спортивные залы, помещения для организации дополнительных занятий, объекты капитальной инфраструктуры, медицинские кабинеты капитально отремонтированы в девяти общеобразовательных и дошкольных учреждениях Петропавловска-Камчатского в 2023 году в рамках различных государственных программ. Об этом ТАСС сообщили в Управлении образования администрации городского округа.

"Проведен капитальный ремонт объектов в девяти образовательных учреждениях: приведены в нормативное состояние спортивные залы, медицинские кабинеты, помещения для внешкольных занятий, отремонтированы уличные лестницы, системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения, кровли и других объектов коммунальной инфраструктуры", - сообщили в управлении.

Уточняется также, что текущий ремонт проведен более чем в 30 образовательных учреждениях Петропавловска-Камчатского. В 2024 году запланировано благоустройство и открытие нескольких спортивных площадок на территории школ.