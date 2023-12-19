Ребенок возвращен с Украины в Россию при посредничестве Катара

Мальчик встретился с мамой в аэропорту Внуково

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ребенок вернулся с Украины в Россию при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Мальчик встретился с мамой в аэропорту Внуково, передает корреспондент ТАСС.

Воссоединение мамы, Александры Жулиной, с вернувшимся сыном Никитой девяти лет состоялось в ночь на вторник. По ее словам, сын находился на Украине еще с 2019 года. Мальчик прилетел в Москву рейсом из Стамбула, по прилете его встретил также сотрудник катарского посольства.