В трех населенных пунктах Чукотки в 2024 году обустроят новые объекты для отдыха

В частности, в Анадыре благоустроят главную городскую площадь

ТАСС, 19 декабря. Новые объекты для отдыха жителей и гостей Чукотки обустроят в Анадыре, Билибино и Певеке в 2024 году в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды, сообщил ТАСС руководитель окружного департамента промышленной политики Виктор Бочкарев.

"Анадырь, Билибино, Певек - наши победители во всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды. Так, в 2024 году в Анадыре благоустроят главную городскую площадь. Там сделают новые тротуары с бетонным покрытием, а саму площадь замостят искусственным камнем. Также в плане работ - установка большой карты Чукотского автономного округа и мемориальных стендов участникам Великой Отечественной войны. В Певеке обустроят центральную площадь напротив киноконцертного зала "Айсберг", включая детскую площадку. Установят новую сцену, сделают освещение, организуют место для парковки, поставят малые архитектурные формы. В Билибино на территории общественной зоны "Антенное поле" появятся лавочки, кафе, беседки с крытым верхом, детская площадка, освещение, качели, тропинки из дощатого настила", - рассказал Бочкарев.

В пресс-службе окружного правительства ТАСС сообщили, что объекты будут благоустроены за счет федеральных средств. Всего на конкурс по отбору объектов в 2023 году поступило около 500 заявок, 100 из них - от дальневосточных регионов.