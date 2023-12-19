Портал Большой российской энциклопедии ежемесячно посещают от 2,5 млн человек

Количество пользователей постоянно растет, сообщил ответственный редактор портала Сергей Кравец

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский научно-образовательный энциклопедический портал, созданный на базе Большой российской энциклопедии (БРЭ), ежемесячно посещают от 2,5 млн человек, количество пользователей постоянно растет. Сейчас на портале опубликовано уже более 42 тыс. научных статей практически по всем областям знания, сообщил ТАСС ответственный редактор портала Сергей Кравец, подводя итоги года работы сервиса.

Печатная версия Большой российской энциклопедии, которая стала преемницей советского издания, выходила в стране в соответствии с поручением президента России Владимира Путина в 2004-2017 годах. Собрание насчитывает 35 томов. Все они доступны в электронном виде на портале old.bigenc.ru. Статьи печатной БРЭ легли в основу нового проекта - портала "Большая российская энциклопедия", который был создан в 2019 году распоряжением правительства РФ. Доступ к порталу в бета-версии был открыт в июне прошлого года.

"2022 год мы провели в тестовом режиме. В этом году авторы статей стали нам гораздо ближе, а мы стали ближе им. Сегодня из 6 тыс. авторов более 5 тыс. уже увидели свои статьи опубликованными. У нас порядка 2 млн - 2,5 млн пользователей в месяц, но это количество нарастает. Сейчас это уже минимум, который мы достигли в конце лета", - рассказал собеседник агентства.

Ключевой принцип портала заключается в публикации достоверной авторской информации, прошедшей многоуровневую экспертизу научных редакторов и энциклопедических служб. Над материалами энциклопедии работают 43 научные редакции, их работу координирует президиум научно-редакционной коллегии, который возглавляет ректор МГУ имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

Обеспечение достоверности

Преобладающее число авторов - это научные сотрудники МГУ и институтов РАН. Также над статьями работают научные сотрудники из университетов Казани, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Этапы проверки для всех авторов абсолютно одинаковы: как для академиков и научных сотрудников, так и для независимых исследователей, которые также могут публиковать свои статьи.

"Если говорить о верификации и достоверности наших статей, то они проходят через такое число специальных проверок, что это максимум, который мы можем сделать. Обратная связь нам тоже говорит об этом. У нас очень немного замечаний, причем по большей части они или носят характер пожелания, или в отношении верстки сайта. К фактологической части претензий очень мало", - сказал собеседник ТАСС.

По словам Кравца, еженедельно на портале выходит 500 статей. Словник портала насчитывает 196 тыс. статей и растет на несколько тысяч каждый месяц. Для сравнения, словник печатной Большой российской энциклопедии насчитывает 80 тыс. статей.

"В нашей энциклопедии вы пишите статью, которую вместе с вами потом дорабатывают еще 10 человек: рецензент, консультант, редактор, службы проверки и транслитерации, библиографы и так далее. Но выходит она за вашей фамилией, - отметил Кравец. - Редко в таком месте можно получить помощь 10 высококвалифицированных специалистов. В конечном итоге статья на входе и статья на выходе могут существенно отличаться. Но наша задача - не ставить автору укор, а помочь создать ему полноценную энциклопедическую статью. Потому что у нас солидарная ответственность перед читателем".

Планы на будущий год

Говоря о том, как портал БРЭ будет развиваться дальше, Кравец отметил, что в первую очередь редакция намерена увеличить общее количество готовых и пройденных проверку статей до 75 тыс. Также со следующего года появится список приоритетных статей, необходимых министерству науки и высшего образования и министерству просвещения. Кроме того, на портале появятся статьи, которые больше всего востребованы пользователями в поисковых системах.

"У каждой нашей статьи можно увидеть, сколько раз к ней обращались. Очень порадовало, что в топе статья "Коммуникативные знания" - более 141 тыс. обращений, примерно столько же у статей "Воспитание" и "Принципы обучения". В целом, конечно, лидирует отечественная история, статьи по искусству, астрономии и юриспруденции. Есть какие-то статьи по математике и физике. Для нас это очень важный показатель, что к нам в первую очередь идут за базовым знанием", - сказал Кравец.

В этом году, как рассказал ответственный редактор портала, "Яндекс" начал индексировать авторские страницы, затем появился интерес к библиографии и первоисточникам документов. При этом одной из больших проблем для редакции портала остается невозможность выхода пользователем на электронную книгу, поскольку это нарушает авторские права.

"Иногда бывает так, что в статье есть пять библиографических отсылок с доступностью книги, из них четыре иностранных и одна наша старая какого-нибудь 1945 года. На все остальные книги прав нет. Часто ситуация такая, что это книги автора самой статьи, - пояснил собеседник ТАСС. - У нас было предложение, чтобы мы все-таки отделили фикшен от нон-фикшен и хотя бы по желанию автора можно было бы публиковать. Но тут я понимаю, что это нарушение, поскольку права принадлежат издательству. Здесь мы сталкиваемся с огромным количеством препятствий и, по сути, лишаем наших граждан доступа к современной научной литературе".