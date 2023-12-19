Портал БРЭ запустит четыре сервиса для студентов, школьников и учителей

Ответственный редактор портала Сергей Кравец рассказал, что преобладающая аудитория "Большой российской энциклопедии" - пользователи в возрасте до 40 лет

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сразу четыре сервиса, предназначенные для подготовки к экзаменам и урокам в вузах и школах, разрабатывает редакция портала "Большая российская энциклопедия" в том числе совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом ТАСС сообщил ответственный редактор портала Сергей Кравец.

По его словам, преобладающая аудитория портала (75%) - пользователи в возрасте до 40 лет. Самая "ядерная аудитория", отметил Кравец, - студенты, люди в возрасте 18-25 лет.

"Вместе с МГУ им. М. В. Ломоносова мы собираемся делать сервис для студентов под названием "Готовимся вместе с БРЭ". Он позволит готовиться к экзаменам с помощью статей Большой российской энциклопедии, отобранных по темам и специальностям. Многие наши статьи мы называем отраслевыми. Это значит, что в библиографии есть дополнительно рекомендуемые исследования, которые позволят тот или иной нюанс из описанного объекта или явления раскрыть более подробно, - сказал он. - Параллельно с этим с учетом, что у нас достаточно много пользователей от 16 до 18 лет, абитуриенты и старшеклассники, мы готовим сервис для учителей "Коллекция к уроку".

Как пояснил Кравец, этот сервис поможет педагогам подобрать необходимые статьи и визуальные материалы из Большой российской энциклопедии по темам урока с целью обогатить его, сделать интереснее. "Когда-то мы планировали делать школьную энциклопедию. В рамках предварительной работы над ней сделали около 4 тыс. статей по отечественной истории и астрономии. И в этот же сервис мы, конечно, поместим эти статьи. Это как раз то, что можно рассылать школьникам для работы с рефератами", - добавил он.

На вопрос ТАСС о том, планирует ли редакция портала применять искусственный интеллект, Кравец рассказал о работе над третьим сервисом "Вижу и понимаю". "Портреты ваших родственников, которые воевали в Великую Отечественную войну, офицеров и военачальников, все с орденами и планками. Министерство просвещения предложило научить нейросеть распознавать их. Школьник или любой другой желающий сможет взять портрет своего родственника и с помощью этого инструмента определить, какими наградами он награжден. И уже об этих наградах почитать в Большой российской энциклопедии", - рассказал собеседник агентства.

Сейчас редакция портала БРЭ активно занимается разработкой этого сервиса и собирает специалистов по фалеристике. По словам Кравца, ограничиваться только определением орденов и медалей редакция не намерена. "Школьники видят портрет Петра Первого и не понимают, что на нем, что это за синяя лента, что это за крестик? Мы хотим разъяснить, что в руках у него на самом деле скипетр, а лента - это Андреевская лента", - добавил ответственный редактор портала.

Портал БРЭ совместно с учеными филологического факультета МГУ также готов создать сервис "Читаю и понимаю", который будет включать в себя историко-культурные комментарии к произведениям русской литературы, которые включены в школьную программу. "Например, если говорить о "Песне о вещем Олеге", то мало кто понимает, что Пушкин излагал летопись. Мы же откомментируем и кто такой Олег, и кто такие хазары, и за что Олег собирался им отомстить. Любое литературное произведение погружено в культурный контекст. В то время, когда писал Пушкин, уже вышли в свет карамзинские тома. Для образованной публики было понятно, о чем он писал. Наша задача дать прежде всего учителю и родителю инструмент, который бы помог школьнику понять, о чем идет речь", - заключил Кравец.

О портале БРЭ

Печатная версия Большой российской энциклопедии, которая стала преемницей советского издания, выходила в стране в соответствии с поручением президента России Владимира Путина в 2004-2017 годах. Собрание насчитывает 35 томов. Все они доступны в электронном виде на портале old.bigenc.ru. Статьи печатной БРЭ легли в основу нового проекта - портала "Большая российская энциклопедия", который был создан в 2019 году по распоряжению правительства РФ.