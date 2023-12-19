На Камчатке из-за непогоды задержали вылеты восьми авиарейсов

Речь идет о самолетах в Тиличики, Оссору, Никольское, Южно-Сахалинск, Владивосток, Палану и Усть-Хайрюзово

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Вылеты восьми рейсов, в том числе и межрегиональных, из аэропорта Елизово на Камчатке задержаны по метеоусловиям. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Задержаны вылеты двух рейсов в Тиличики, по одному в Оссору, Никольское, Южно-Сахалинск, Владивосток, Палану, Усть-Хайрюзово.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 18 декабря. В столице края были отменены занятия в школах, порывы ветра достигают 30 м/с. Объявлено штормовое предупреждение в акваториях Тихого океана и Охотского моря из-за волнения до 9 м. В настоящий момент атмосферный вихрь сместился с юга полуострова, дорожные службы устраняют последствия стихии.