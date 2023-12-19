На Сахалине возобновили движение пассажирских автобусов после метели

В регионе улучшились погодные условия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Проезд пассажирских автобусов возобновлен на южном участке федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха после непогоды, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"С 07:00 (23:00 мск понедельника) 19 декабря 2023 года в связи с улучшением погодных условий открыто движение без ограничений для всех видов транспортных средств", - рассказали в управлении.

Ранее сообщалось, что из-за метели, ветра и плохой видимости в понедельник вечером ограничили движение для пассажирского транспорта на участке автодороги Южно-Сахалинск - Оха в районе села Взморье.

Трасса Южно-Сахалинск - Оха является главной автомагистралью Сахалина, связывающей южную и северную части острова. Ее протяженность - более 842 км.