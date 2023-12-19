В Магаданской области из-за непогоды объявили экстренное предупреждение

Существует вероятность возникновения ЧС межмуниципального уровня в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных округах

ТАСС, 19 декабря. Экстренное предупреждение из-за ветра с низовой метелью объявлено в Магаданской области на 20 декабря, сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"20 декабря 2023 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском МО, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах", - сообщается на сайте центра.

ФГБУ "Колымское УГМС" также сообщает, что ночью 20 декабря местами на востоке Ольского, побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается ветер северо-восточных направлений 15-20 м/с с низовой метелью.