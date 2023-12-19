В Киргизии открыли спецсчет для сбора денежных средств жителям сектора Газа

Желающие могут перечислять средства в киргизских сомах, российских рублях, долларах или евро

БИШКЕК, 19 декабря. /ТАСС/. Специальный банковский счет открыт в Киргизии, граждане республики могут добровольно отправлять туда денежные средства, предназначенные для оказания помощи населению сектора Газа. Об этом говорится в распространенном киргизским Министерством финансов сообщении.

"Министерство финансов Кыргызской Республики открыло специальный мультивалютный счет для накопления денежных средств для помощи гражданам сектора Газа", - говорится в тексте. Перечислять средства все желающие, включая организации, могут в киргизских сомах, российских рублях, долларах или евро.

Несколько дней назад глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров подписал распоряжение об открытии в государственном "Айыл банке" спецсчета для "оказания безвозмездной гуманитарной помощи" жителям сектора Газа.

В декабре текущего года руководитель киргизского правительства также поручил МЧС закупить на территории РФ необходимые населению сектора Газа продукты питания и предметы первой необходимости. Организовать их доставку палестинской стороне было предложено при помощи МЧС России, а МИД было дано указание наладить контакты с властями Египта, чтобы переправить гуманитарный груз в сектор Газа.

Киргизия в нынешнем году уже доставляла в этот регион партию гуманитарной помощи, в ее состав были включены в том числе вода, продукты питания, обувь и теплые одеяла.