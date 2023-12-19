На Камчатке в 2023 году депутаты заксобрания отработали свыше 1 тыс. обращений граждан

Жителей больше всего волновали вопросы совершенствования федерального и регионального законодательств

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Примерно 1 100 обращений жителей Камчатки отработали депутаты краевого парламента в 2023 году. Больше всего камчатцев интересовали вопросы совершенствования федерального и регионального законодательств, сообщили ТАСС в краевом парламенте.

"В общей сложности в законодательное собрание в 2023 году поступило свыше 1 100 обращений от жителей Камчатского края. Больше всего людей волновали вопросы совершенствования федерального и регионального законодательств - 60% обращений касаются именно таких тем. Наиболее массово свое мнение люди заявляли в связи с обсуждением проекта федерального закона об ответственном обращении с животными. По этому вопросу в камчатский парламент поступили как личные, так и коллективные обращения. Также камчатцы направляли обращения по поправкам в региональный закон "О тишине и покое". На втором месте - вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий", - сообщили в региональном парламенте.

Камчатцы также обращались к депутатам по вопросам получения различных льгот и мер социальной поддержки, за оказанием помощи. Вопросы оказания помощи по здравоохранению - лечение как медицинских учреждениях на территории Камчатского края, так и за его пределами, обеспечение лекарственными средствами и средствами реабилитации, вопросы установления группы инвалидности, труда, защита интересов трудящихся граждан, трудоустройство, помощь семьям участников специальной военной операции, вопросы образования, экологии, культуры также являются часто адресуемыми в адрес депутатов. Всего депутаты краевого парламента в 2023 году приняли 152 законодательные инициативы.