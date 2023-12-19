На юге Красноярского края отменили автобусные маршруты

Причиной стали морозы до минус 45 градусов

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Движение автобусов на межпоселковых маршрутах в Каратузском районе на юге Красноярского края приостановлено из-за морозов до минус 45 градусов. Об этом сообщила ЕДДС района.

"В связи с понижением температуры воздуха окружающей среды до минус 40 - минус 45 градусов движение автобусов на межпоселковых маршрутах временно приостановлено. На данный момент осуществляется перевозка пассажиров только внутри населенного пункта Каратузское", - говорится в сообщении.

По данным среднесибирского УГМС, 19 декабря в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный мороз. Температура воздуха местами до минус 44 градусов. Синоптики обещают сильный ветер с порывами до 18 м/с, гололед.