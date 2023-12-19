Пять из шести вузов Томска участвуют в проекте "Приоритет-2030"

Три из них совместно с российским бизнесом развивают передовые инженерные школы, сообщил глава региона Владимир Мазур

ТОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Участниками программы "Приоритет-2030" являются уже пять из шести вузов Томска, три из них развивают передовые инженерные школы с крупнейшим российским бизнесом. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Томской области Владимир Мазур.

"Уже пять вузов (а всего их в Томске шесть) участвуют в федеральном проекте академического стратегического лидерства "Приоритет-2030". Три университета (ТГУ, ТПУ и ТУСУР) совместно с крупнейшим российским бизнесом развивают передовые инженерные школы в области агробиотехнологий, новой энергетики и микроэлектроники", - сказал Мазур.

При этом для удовлетворения потребностей бизнеса в регионе развивается профессиональная подготовка молодежи. "С 1 сентября этого года в колледжах и техникумах по всей области создали дополнительно 1 тыс. бюджетных мест для студентов. Уже начали готовить будущих специалистов и рабочих для строительства, транспорта, сельского хозяйства, промпроизводства, здравоохранения, образования и других отраслей", - добавил губернатор.

Он напомнил, что было подписано концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса. Это поможет увеличить количество студентов, уже сейчас в Томске учатся молодые люди из 82 регионов страны и 95 стран мира.

"Приоритет-2030" - наиболее масштабная в истории России государственная программа поддержки университетов, реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты". Программа была запущена в конце июня 2021 года, срок реализации составляет 10 лет.